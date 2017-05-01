Замглавы Европарламента призвал Меркель к твердости в диалоге с Путиным

Перед визитом Ангелы Меркель в Россию, заместитель председателя Европарламента Александер Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ проявлять последовательность в диалоге с президентом Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине. "С Россией нужно разговаривать с позиции силы, но в духе партнерства, именно поэтому столь важна сильная европейская сплоченность в поддержку санкций", - заявил политик в интервью агентству AFP в понедельник, 1 мая.

"Россия должна понимать, что на ней по-прежнему лежит ответственность касательно размещения тяжелых вооружений и нарушений режима прекращения огня. Пока в этой сфере ничего не изменится, не может быть и речи об ослаблении санкций", - указал Ламбсдорф.

Одновременно он подчеркнул заинтересованность Европы в восстановлении партнерства с Россией. "Рука к партнерству должна оставаться протянутой, но партнерство должно твердо базироваться на европейском миропорядке и нормах международного права", - подчеркнул он.

Встреча "стран двадцатки"

Ламбсдорф не видит противоречия в том, что Путин примет участие в саммите "большой двадцатки" в Гамбурге, в то время как Россия отстранена от участия во встречах стран "большой семерки", поскольку, по его словам, речь идет о двух различных переговорных форматах.

"Позвольте мне провести аналогию со спортом: если Международный олимпийский комитет решает не допускать российских спортсменов до Олимпиады, то это отнюдь не означает, что в 2018 году в России не может быть проведен чемпионат мира по футболу с участием российской команды. Формат "двадцатки" может быть использован доля того, чтобы дать России понять, что многие другие страны разделяют позицию Германии и Европы. В этом смысле участие России в "большой двадцатке" может быть даже шансом", - пояснил представитель Европарламента.

Внутриполитическая ситуация в России

Александер Ламбсдорф выразил обеспокоенность внутриполитической ситуацией в России. "У российского общества невероятный потенциал: Россия богата, у нее есть природные ресурсы и, особенно, великолепное искусство, литература и музыка. В этой стране много хорошо образованных, энергичных и предприимчивых молодых людей. Однако когда эти люди пытаются как-то реализоваться в жизни, они сталкиваются с системной коррупцией и с системой юстиции, которая не гарантирует права на собственность, что насущно необходимо для предпринимателей и возникновения динамичной экономики. Налицо гигантская пропасть между потенциалом страны и тем, как Россия использует его", - констатировал Ламбсдорф.

Заместитель председателя Европарламента подчеркнул, что Европа заинтересована в партнерстве с "сильной, успешной и мирной Россией". Он, однако, отметил, что когда "экономически безуспешной страной еще и управляет авторитарное правительство, то это зачастую приводит к тому, что правительство пытается отвлечь внимание от внутриполитической ситуации с помощью внешнеполитических авантюр".

"Именно это мы, к сожалению, и наблюдаем в поведении России на Украине", - резюмировал Александер Ламбсдорф.