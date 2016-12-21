Замглавы британского МИД: Россия оказывает пагубное влияние в Сирии

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Inopressa.ru
среда, 21 декабря 2016 г. 15:55
Россия оказывает "весьма пагубное влияние", стоя во главе сирийской мирной инициативы с участием Ирана и Турции.
© AP/Scanpix

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан, добавив, что он не уверен в том, что Москва хочет разрешить кризис, пишет The Guardian.

Выступая перед специальным комитетом по международным отношениям, политический директор британского МИДа сэр Тим Бэрроу заявил, что Великобритания не собирается поддерживать какие-либо инициативы, которые "не учитывают интересы сирийского народа и правительства, в котором будут представлены все политические силы".

"Воспользовавшись взятием Восточного Алеппо, Россия провела совместный мирный саммит с Ираном и Турцией во вторник, что свидетельствует о нынешней потере влияния Вашингтоном", - говорится в статье.

Нил Кромптон, директор МИДа по Ближнему Востоку, обвинил Россию в том, что она изменила мотивацию по вторжению в Сирию. Он также заявил, что потерпевшие поражение силы в Восточном Алеппо в основном включали в себя умеренных бойцов, а не сторонников "Ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. ред.), как утверждала Россия.

По его словам, число боевиков "Ан-Нусры" составляло от 200 до 300 человек. "Мы говорим о сотнях, а не тысячах. Остальные - бойцы умеренной оппозиции", - заявил Кромптон.

Дункан отметил, что Великобритания хотела бы сотрудничества с Россией на основе взаимного уважения, но он не отказался от критики ее действий в Алеппо: "Возможно, из-за действий России погибли 3 тыс. мирных жителей, многие из разрушенных зданий были медицинскими учреждениями, в том числе больницами. В какой-то момент полмиллиона [человек] оказались под осадой, и россияне блокировали гуманитарную помощь и не давали людям возможности уйти оттуда. Ничто не может быть более жестоким, чем это".

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