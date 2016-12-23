Захватчики ливийского самолета сдались властям Мальты

Захватчики ливийского самолета, который приземлился в пятницу в аэропорту Мальты, сдались, после чего их обыскали и взяли под стражу, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

По данным признанного международным сообществом правительства Ливии, двое захватчиков Airbus A320, которые являются сторонниками свергнутого президента Ливии Муаммара Каддафи, просили о предоставлении политического убежища на Мальте.

До того, как сдаться, захватчики ливийского самолета отпустили всех пассажиров и экипаж лайнера. Как сообщал ранее Джозеф Мускат, первыми борт захваченного лайнера покинули женщины и дети.

На борту выполнявшего внутренний рейс ливийского самолета находились 111 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительной информации, все пассажиры - граждане Ливии.

В пятницу днем аэропорт Мальты сообщил о посадке самолета и о двух угонщиках, которые находятся на борту. Сообщалось, что один из угонщиков называл себя сторонником экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.

После убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи его бывшие противники из различных группировок начали вооруженную борьбу за власть.

Расколом в ливийском обществе воспользовались и боевики экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России и ряде других стран.

5 декабря стало известно, что проправительственные силы установили контроль над ливийским городом Сирт, который ранее находился под контролем ИГ.