Захарченко: общество — за переформатирование Украины, но "Малороссии" не будет

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rus.DELFI.lv
четверг, 10 августа 2017 г. 13:59
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что общество выступает за "переформативание Украины" и окончательно отказался от идеи создания "Малороссии".
Aleksandras Zacharčenka
© RIA/Scanpix

"Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку", — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей (ДАН).

По его словам, "уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря".

Глава ДНР подчеркнул, что нынешняя политика действующих властей Украины ставит возможность дальнейшего существования страны под угрозу. "Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", — резюмировал Александр Захарченко.

Создание Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, являющегося "преемником Украины", — Захарченко анонсировал 18 июля. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что с ними эту инициативу никто не обсуждал, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выдвинутая Захарченко инициатива является его личной и "подлежит осмыслению". А Киев призвал Москву осудить провозглашение Малороссии.

Спустя неделю лидер ДНР заявил, что окончательные решения по поводу создания Малороссии не приняты, а "дискуссия будет продолжена". По его словам, идея создания нового государства получила неоднозначные отклики. Так, мнения разошлись по поводу расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины.

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