Захарченко грозит "освободить" Донбасс военным путем

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Телеканал "Дождь"
пятница, 17 февраля 2017 г. 14:05
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что сепаратистов готовы военным путем "освободить" районы Донбасса, которые контролирует Украина, если это не удастся сделать политическим способом.
Aleksandras Zacharčenka
© RIA/Scanpix

Захарченко назвал "коллективной задачей" освобождение Донбасса.

«И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Захарченко добавил, что сделает все возможное для жителей Донбасса.

«На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их — мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале обстрелов. Президент Украины Петр Порошенко возложил на Россию ответственность за происходящее.

Он сказал, что Авдеевка «находится на грани гуманитарной катастрофы» из-за действий Москвы.

«Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению», — заявил он.

Президент России Владимир Путин связал ситуацию в регионе с попыткой украинских властей получить дополнительное финансирование.

По его мнению, власти Украины не готовы к реализации Минских соглашений и ищут любой повод, чтобы их не исполнять. Накануне он назвал целью обострения срыв Минских соглашений.

Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта немедленно вернуться к режиму прекращения огня.

Телеканал "Дождь"
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