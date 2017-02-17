Захарченко грозит "освободить" Донбасс военным путем

Захарченко назвал "коллективной задачей" освобождение Донбасса.

«И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Захарченко добавил, что сделает все возможное для жителей Донбасса.

«На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их — мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале обстрелов. Президент Украины Петр Порошенко возложил на Россию ответственность за происходящее.

Он сказал, что Авдеевка «находится на грани гуманитарной катастрофы» из-за действий Москвы.

«Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению», — заявил он.

Президент России Владимир Путин связал ситуацию в регионе с попыткой украинских властей получить дополнительное финансирование.

По его мнению, власти Украины не готовы к реализации Минских соглашений и ищут любой повод, чтобы их не исполнять. Накануне он назвал целью обострения срыв Минских соглашений.

Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта немедленно вернуться к режиму прекращения огня.