Задержанным в Осло россиянином оказался выходец из Ингушетии

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Deutsche Welle
среда, 12 апреля 2017 г. 16:31
Арестованный в Осло 17-летний россиянин Иса Б., которого подозревают в подготовке взрыва, оказался беженцем из Ингушетии. Его семья переехала в Норвегию в 2010 году и подала заявление на получение убежища, пишет газета "Коммерсантъ".
© AFP/Scanpix

Ингушская семья приехала в Норвегию не из родной республики, а из Мурманска, так как отец юноши серьезно заболел, рассказал изданию представитель кавказской диаспоры в Осло. Семья поселилась в приграничном городке Вадсе. Иса Б. "вел подчеркнуто открытый образ жизни", часто ездил в Мурманск к друзьям.

После того, как его родители вернулись в Россию, а он решил остаться в Норвегии, у него изменился круг общения. В частности, Иса Б. установил контакты с соотечественниками, в том числе оказавшимися в Сирии и Афганистане, которые публиковали экстремистские материалы, пишет газета. В их числе был создатель аккаунта "Таухид Галгайче" ("Единобожие в Ингушетии"), которого впоследствии приговорили к двум годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма.

В МВД Ингушетии заявили, что ведомству про эту семью ничего неизвестно, и предположили, что семья могла и не проживать в республике.

Иса Б. отказался общаться с российскими дипломатами. Он не признает свою вину и говорит, что никого не собирался убивать или травмировать. Он был задержан по горячим следам после того, как полиция обнаружила взрывное устройство в районе Гренланн в центре Осло.

Прокуратура Осло направила запрос в Швецию с просьбой допросить задержанного за совершение атаки с использованием грузовика в Стокгольме выходца из Узбекистана Рахмата Акилова. Иса Б. и Акилов придерживались похожих взглядов и могли быть знакомы, отмечает газета.

Deutsche Welle
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