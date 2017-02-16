Задержан третий подозреваемый в убийстве брата Ким Чен Ына

Deutsche Welle
четверг, 16 февраля 2017 г. 13:53
В связи с убийством брата лидера КНДР Ким Чен Ына ранее были задержаны две женщины с гражданством Вьетнама и Индонезии. Взятый под стражу мужчина является приятелем подозреваемой из Индонезии.
Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-ilo sūnus Kim Jong-namas
© Reuters/Scanpix

Полиция Малайзии в четверг, 16 февраля, задержала третьего подозреваемого в связи с убийством Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Как сообщил глава полиции малайзийского региона Султаната Селангор Абу Самах Мат, задержанный является приятелем женщины, задержанной ранее в тот же день. По данным индонезийского МИД, эта 25-летняя женщина - гражданка Индонезии. "Наше посольство (в Каула-Лумпур - Ред.) проверило информацию, полученную от малайзийских органов безопасности, и подтвердило, что задержанная - гражданка Индонезии", - говорится в заявлении МИД.

15 февраля в аэропорту Куала-Лумпура была взята под стражу 28-летняя женщина, у которой имелись документы гражданки Вьетнама. Она была опознана по записям с камер видеонаблюдения.

Единокровный брат главы КНДР, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Он был предположительно отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо аэрозоля двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу.

Ким Чен Ын и Ким Чен Нам - сыновья покойного северокорейского диктатора Ким Чен Ира от разных матерей. Старший брат был ближе к своему дяде, которого считали вторым человеком в КНДР до тех пор, пока его не казнили по приказу Ким Чен Ына в 2013 году. Сам Ким Чен Нам неоднократно подчеркивал, что не заинтересован в наследовании поста главы государства.

Deutsche Welle
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