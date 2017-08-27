Задержан предполагаемый соучастник нападения в Лондоне

По данным властей, 30-летний задержанный заподозрен в соучастии в подготовке и исполнении нападения на полицейских у Букингемского дворца 25 августа.
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В Лондоне после инцидента у Букингемского дворца задержан второй подозреваемый. Утром в воскресенье, 27 августа, антитеррористическое спецподразделение полиции обыскало квартиру на западе британской столицы и задержало 30-летнего мужчину. Его подозревают в соучастии в исполнении террористического акта, а также в его подготовке, сообщила полиция в Лондоне.

Нападение на полицейских

Вечером 25 августа у официальной лондонской резиденции британских монархов мужчина с ножом напал на полицейских, которые пытались его задержать. Перед атакой он на некоторое время задержался у патрульного автомобиля, после чего выхватил оружие и с криками "Аллаху акбар!" бросился на правоохранителей. Те применили слезоточивый газ и сумели обезвредить нападавшего. Трое полицейских при этом получили легкие ранения.

Расследование инцидента взял на себя антитеррористический отдел Скотленд-Ярда, расценивший атаку как нападение с террористической подоплекой. По данным следствия, 26-летний нападавший - подданный Великобритании, он проживает в городе Лутоне на юго-востоке страны. Британской королевы Елизаветы II в момент атаки во дворце не было, она проводит время в своей частной резиденции в шотландском замке Балморал.

Deutsche Welle
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