Зачем НАТО ищет русских статистов для учений в Германии

Вакансия, которая наделала шуму: изображать "русских" в вооруженном конфликте на учениях НАТО. Звучит скандально. Судя по всему, учения будут посвящены одной из стран Центральной Азии.

Предложение о работе, которое пахнет сенсацией: играть роли "русских на учениях НАТО". Как описано в заявке, требуются люди со знанием немецкого и английского, но желательно еще - русского, польского или чешского языков. Как сказано в объявлении, учения НАТО будут проходить в пока точно не определенное время в апреле 2017 года на военном полигоне Хоэнфельс в Баварии.

В требованиях к претендентам еще раз отмечается, что к ним относятся именно "хорошие знания русского языка". Для какого сценария нужны "русские" статисты? Кадровое агентство Optronic, разместившее 22 марта объявление на сайте berlin.de и на своей странице в Facebook, отказалось давать пояснения, предложив обратиться к представителям армии США в Европе.

"Не учения, а отработка сценариев"

На запрос DW ответили в Совместном многонациональном центре подготовки армии США в Германии, подтвердив факт самих учений. Привлечение к ним статистов со знанием, в том числе, русского языка объяснили необходимостью развивать у военнослужащих способность "четко общаться с гражданскими лицами и армейским персоналом из различных стран".

"Эти сценарии не являются учениями для подготовки той или иной миссии, а, по сути, нацелены на то, чтобы американские солдаты и их союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в любой точке мира", - говорится в сообщении Пентагона, которое передала DW представитель армии США в Европе Стефани Раш.

Фокус на работе с гражданскими людьми разных национальностей объясняется многонациональным характером самих участников, объяснила Раш: "В последних учениях здесь приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении".

Вероятнее всего, Афганистан

Внести большую ясность отказываются и в Берлине. "Вопрос не по адресу", - так корреспонденту DW ответил в пятницу, 31 марта, представитель министерства обороны Германии. "Сам бундесвер такое не практикует", - сообщил этот же представитель в ответ на вопрос о том, проводят ли подобные учения военнослужащие армии ФРГ.

Ответ армии США оставляет место для фантазий о том, для чего в учениях НАТО ради создания "реалистичности" могут пригодиться русскоговорящие статисты: отработка возможного столкновения на территории Украины, в Сирии или в Афганистане? По крайней мере именно афганская тематика в последние годы часто фигурировала в учениях на полигоне в Хоэнфельсе, которые проводятся там с 1952 года.

К тому же возвращение России в той или иной форме в эту центральноазиатскую страну становится более вероятным - по меньшей мере, с точки зрения Пентагона. На этой неделе один из высокопоставленных американских военных заявил, что Россия с высокой долей вероятности поставляет оружие афганским талибам. В Кремле военное сотрудничество с движением "Талибан" отрицают.

Описание вакансии также наводит на мысль, что силы НАТО будут отрабатывать именно сценарий, связанный с Афганистаном. На полигоне будет построено до 10 "деревень", а статисты будут играть "небольшие роли" - кто-то будет заниматься сельским хозяйством, кто-то - разведением скота, кто-то - работать продавцом в магазине или заправлять делами в деревне, контактируя при этом с солдатами армии США. Один из претендентов также рассказал DW, что, по его информации, учения будут "идти по некоему афганскому сценарию".

Неплохая подработка для студентов

Статисты, соответствующие вышеуказанным требованиям, могут хорошо заработать на полигоне. "Фермеру" или "продавцу" обеспечивают бесплатное жилье, хоть и в казармах, трехразовое питание и суточные - от 88 до 120 евро за день работы. Правда, придется носить специальные жилеты с датчиками, которые фиксируют "ранения", и вставать в пять утра.

Также статистам придется полностью отказаться от смартфонов, интернета и употребления алкоголя. Претенденты должны быть готовы к непрерывной работе без выходных в течение двух недель учений. Точная дата их начала пока не сообщается, но в качестве ориентира называют 26 апреля.