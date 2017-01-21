Зачем Германия отправляет своих солдат в Литву

Более 500 солдат бундесвера отправляются в Литву для усиления НАТО в Восточной Европе. По словам литовского президента Дали Грибаускайте, для ее страны это "исторический рубеж".

Небольшой баварский городок Оберфихтах неподалеку от чешской границы мало чем примечателен, за исключением расположенных на фоне великолепной природы казарм бундесвера. Но сейчас они практически опустели. В четверг, 19 января, отсюда в Литву отправились 500 военнослужащих, около 200 боевых машин, включая 30 гусеничных - прежде всего бронетранспортеры "Мардер" и танки "Леопард".

До отправки в Литву ключевым пунктом подготовки солдат 122-го мотопехотного батальона в баварском Оберфихтахе стала тактика сдерживания агрессии, рассказал командир батальона старший лейтенант Кристоф Хубер (Christoph Huber). Такая тактика - это не атака и не классическая оборона позиции, а изматывание нападающего противника с тем чтобы выиграть время, пока не подоспеет подкрепление.

Свою службу в Литве немецкие солдаты называют "длительными маневрами", которые будут проходить шесть месяцев. После чего на смену военнослужащим из Оберфихтаха прибудут солдаты из Мариенберга в Рудных горах.

4 батальона НАТО

Они войдут в состав первого батальона сил передового базирования НАТО в Литве общей численностью 1000 человек под командованием Германии. Кроме того, в составе батальона будут находиться военнослужащие Норвегии, Бельгии и Нидерландов.

Еще тысяча солдат НАТО будут размещены в Эстонии - ими будет командовать Великобритания. И столько же - под командованием Канады - в Латвии.

Один батальон НАТО, которым будут командовать США, планируется разместить на северо-востоке Польши. Первая американская бронетанковая бригада уже прибыла в Польшу 15 января. Она будет дислоцирована в Жагани.

Размещение четырех батальонов в странах Балтии и Польше происходит в рамках стратегии НАТО по укреплению восточного фланга и сдерживанию России. Решение об этом было принято в июле 2016 года на саммите альянса в Варшаве.

"Время сомнений прошло"

Прежде краткосрочные маневры союзников проходили в странах Балтии и Польше неоднократно. Кроме того, уже несколько лет воздушное пространство над Балтикой патрулируют военные самолеты НАТО. С момента аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины страны Балтии не раз заявляли о своей уязвимости перед агрессивной политикой России. В связи с этим НАТО усилила патрулирование воздушного пространства своих балтийских союзников. А затем приняла решение об укреплении восточного фланга.

Размещение на территории Литвы солдат бундесвера - это знак доверия к Германии, считает руководство страны. "Решение о дислокации батальона в Литве означает, что Берлину удалось добиться ведущей роли в европейской системе безопасности, - подчеркнула президент Литвы Даля Грибаускайте. - Это исторический рубеж. Время сомнений, страхов, недостаточной готовности взять на себя ответственность и опасения, что подумает президент России Владимир Путин, прошло".

Бывший председатель литовского Сейма Витаутас Ландсбергис, который в 1988-1991 годах возглавлял движение за независимость Литвы от Советского Союза, доволен дислокацией в стране немецких войск. "С союзниками Литва чувствует себя увереннее", - заявил он в интервью DW.

"С союзниками Литва чувствует себя увереннее"

Многие эксперты сегодня уверены в том, что страны Балтии с их русскоязычным меньшинством в составе населения и небольшими армиями подвержены различным опасностям со стороны Москвы.

Особенное беспокойство у военных экспертов и жителей балтийского региона вызывает Сувальский перешеек на северо-востоке Польши, близ границы с Россией и Беларусью. Он представляет собой единственный канал, по которому проходит сухопутное сообщение альянса с балтийскими государствами и теоретически может быть перекрыт в случае российского вторжения в регион.

На фоне стратегии НАТО по укреплению восточного фланга потрясением для жителей стран Балтии стали заявления избранного президента США Дональда Трампа, который ставит под сомнение необходимость НАТО. Однако Юри Луйк, эстонский дипломат и эксперт по безопасности, успокаивает: Североатлантический договор и статья 5 о коллективной защите подписаны Соединенными Штатами, а не тем или иным президентом.