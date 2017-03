За сутки в Средиземном море спасены более трех тысяч беженцев

В Средиземном море близ ливийского побережья в ходе 25 различных спасательных операций на протяжении 24 часов были обнаружены 3315 беженцев, сообщает в воскресенье, 19 марта, итальянское информационное агентство Ansa.

Только спасателями германско-итальянско-французской негосударственной организации SOS Mediterranee в течение одной ночи с девяти плавсредств были спасены 946 беженцев, среди них 200 детей, "находившихся без сопровождения и рисковавших своими жизнями ради лучшего будущего", сообщает организация в своем микроблоге Twitter.

UPDATE: 946 persons saved by the #Aquarius in less than 24hrs. Almost 200 unacompinied minors risking their lives for a better future. pic.twitter.com/4BMgGfJStt