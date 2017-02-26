За год в Германии было совершено более 3500 нападений на беженцев

По данным правительства ФРГ, в 2016 году на беженцев и общежития для них в Германии было совершено 3 533 нападения.

Об этом говорится в ответе федерального министерства внутренних дел на парламентский запрос, сообщают в воскресенье, 26 февраля, издания Funke Mediengruppe.

2 545 атак были осуществлены на ходатайствующих об убежище вне стен их жилья. 988 раз нападали на сами общежития, годом ранее имел место 1 031 такой случай. За весь 2016 год при подобных преступлениях получили ранения 560 человек, в том числе 43 ребенка. Кроме того, известны 217 случаев нападений на волонтеров и благотворительные организации.

В последнее время заметна тенденция к снижению числа актов насилия по отношению к мигрантам, пишут газеты Funke Mediengruppe.