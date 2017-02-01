За что можно попасть в тюрьму или получить "высшую меру" в разных странах мира

1 10 Уганда: публикация фото целующихся людей наказуема

Большая часть путешественников знает, что гомосексуализм является под запретом почти во всех странах Ближнего Востока. А, например, в Саудовской Аравии, запрещено наряжать машину Рождественскими украшениями. Но это — далеко не единственные отличия уклада жизни в разных странах мира. И о них лучше знать заранее.