За что можно попасть в тюрьму или получить "высшую меру" в разных странах мира

rus.DELFI.lv
среда, 1 февраля 2017 г. 11:35
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Уганда: публикация фото целующихся людей наказуема
Большая часть путешественников знает, что гомосексуализм является под запретом почти во всех странах Ближнего Востока. А, например, в Саудовской Аравии, запрещено наряжать машину Рождественскими украшениями. Но это — далеко не единственные отличия уклада жизни в разных странах мира. И о них лучше знать заранее.
© Reuters/Scanpix

Ниже — законы, обычаи и наказания в таких государствах, как Уганда, Саудовская Аравия, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Алжир и Германия. Информация подготовлена латвийским МИД, изданиями Lonely Planet и Daily Mail.


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Уганда: публикация фото целующихся людей наказуема
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