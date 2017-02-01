Большая часть путешественников знает, что гомосексуализм является под запретом почти во всех странах Ближнего Востока. А, например, в Саудовской Аравии, запрещено наряжать машину Рождественскими украшениями. Но это — далеко не единственные отличия уклада жизни в разных странах мира. И о них лучше знать заранее.
Ниже — законы, обычаи и наказания в таких государствах, как Уганда, Саудовская Аравия, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Алжир и Германия. Информация подготовлена латвийским МИД, изданиями Lonely Planet и Daily Mail.
- 1. За что можно попасть в тюрьму или получить "высшую меру" в разных странах мира
- 2. Уганда: публикация фото целующихся людей наказуема
- 3. Саудовская Аравия: под запретом — публичные танцы и музыка
- 4. Куба: не следует помогать населению бежать из страны
- 5. Малайзия: крайне суровый приговор за оборот наркотиков
- 6. Эмираты: неоплаченный счет — это мошенничество
- 7. Сингапур: мусоришь в общественных местах — штраф до 1000 евро
- 8. Таиланд: критика королевской семьи — табу
- 9. Алжир: дискуссии о вере, кроме ислама, запрещены
- 10. Германия: подушка — пассивное оружие, а в зону чистой среды — по пропуску