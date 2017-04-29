Южная Корея и США начали учения после ракетного пуска КНДР

США и Южная Корея после пуска баллистической ракеты КНДР начали совместные морские учения в Японском море, сообщает «Ренхап».

В учениях принимают участие военные Южной Кореи и ударная группа ВС США при участии атомного авианосца США «Карл Винсон».

Пока что военные не выпустили какого-либо заявления о сроке проведения учений. Ожидается, что они завершатся на следующей неделе.

По данным агентства, это уже вторая операция с участием американского авианосца «Карл Винсон» в водах Республики Корея за последние два месяца.

Считается, что на борту авианосца находится почти 100 военных самолетов.

Ранее сообщалось, что ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» вошла в акваторию Японского моря.