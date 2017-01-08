Юристы в США готовят многомиллиардный иск к немецким банкам

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Deutsche Welle
воскресенье, 8 января 2017 г. 17:55
Немецкие кредитные институты подозревают в картельном сговоре. В частности, что они в течение многих лет взимали завышенный сбор за пользование платежными картами.
© Reuters/Scanpix

Американское юридическое бюро Hausfeld готовит многомиллиардный иск к финансовым институтам ФРГ по обвинению в картельном сговоре. Об этом сообщил в воскресенье, 8 января, немецкий еженедельник Bild am Sonntag (BamS).

По его данным, юристы из США полагают, что немецкие сберегательные кассы и известные банки, в частности Deutsche Bank, в течение многих лет взимали завышенный сбор за пользование карточками EC - национальной платежной системы Германии. В результате фирмам приходилось отдавать банкам 0,3 процента своего оборота денежных средств. Пресечь эту практику помогло лишь вмешательство Федерального ведомства по картелям в 2014 году. С тех пор компании могут самостоятельно договариваться с банками о размере сборов, что уменьшило их стоимость до 40 процентов.

Участники "дизельного скандала"

Представитель Hausfeld в Германии Кристофер Ротер сообщил BamS, что его бюро представляет интересы сразу "нескольких известных клиентов", включая крупные нефтяные концерны и торговые компании.

Глава Hausfeld - американский юрист Майкл Хаусфелд - представлял интересы клиентов Volkswagen в ходе так называемого "дизельного скандала", когда концерн был вынужден согласиться на выплату компенсаций на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

Между тем представитель немецкого объединения финансово-кредитных институтов Deutsche Kreditwirtschaft в интервью Bild am Sonntag назвал возможный иск "попыткой втянуть отдельные немецкие торговые компании в процесс против немецкой банковской системы". По его словам, Deutsche Kreditwirtschaft не видит для подобной тяжбы никаких оснований.

Deutsche Welle
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