Юнкер: Британии придется заплатить за "Брекзит" 50 млрд фунтов

Юнкер отметил, что у ЕС нет никакого желания наказывать Британию, однако нужно предотвратить ситуацию, когда за ней последуют другие страны.

"Мы должны с научной точки зрения подсчитать то, каковы обязательства Британии, и тогда этот счет придется оплачивать", - отметил он. Президент ЕК подтвердил, что размер счета может быть в районе 50 млрд фунтов стерлингов.

Как пишет голландское издание De Volkskrant, ЕС готовится к переговорам по вопросу "Брекзита" в духе "добросовестного сотрудничества. ЕС требует, чтобы Великобритания выплатила 60 млрд евро, чтобы покрыть расходы по взносам для бюджета и пенсий.

Депутаты Великобритании настаивают на выплате лишь 3,4 млрд евро, утверждая, что Великобритании принадлежит доля активов в ЕС и страна может отменить часть требуемого платежа.

Согласно данным издания, ЕС готовится к борьбе и разрабатывает план призвать Великобританию к ответу в Международном суде в Гааге.