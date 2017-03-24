Юнкер: Британии придется заплатить за "Брекзит" 50 млрд фунтов

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rus.DELFI.lv
пятница, 24 марта 2017 г. 16:05
Выход из состава ЕС обойдется Великобритании в сумму около 50 млрд фунтов стерлингов (58 млрд евро), заявил в интервью BBC президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Jean Claude Juncker
© AFP / Scanpix

Юнкер отметил, что у ЕС нет никакого желания наказывать Британию, однако нужно предотвратить ситуацию, когда за ней последуют другие страны.

"Мы должны с научной точки зрения подсчитать то, каковы обязательства Британии, и тогда этот счет придется оплачивать", - отметил он. Президент ЕК подтвердил, что размер счета может быть в районе 50 млрд фунтов стерлингов.

Как пишет голландское издание De Volkskrant, ЕС готовится к переговорам по вопросу "Брекзита" в духе "добросовестного сотрудничества. ЕС требует, чтобы Великобритания выплатила 60 млрд евро, чтобы покрыть расходы по взносам для бюджета и пенсий.

Депутаты Великобритании настаивают на выплате лишь 3,4 млрд евро, утверждая, что Великобритании принадлежит доля активов в ЕС и страна может отменить часть требуемого платежа.

Согласно данным издания, ЕС готовится к борьбе и разрабатывает план призвать Великобританию к ответу в Международном суде в Гааге.

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