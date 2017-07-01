Юбилей присоединения Гонконга к Китаю сопровождали столкновения

bbcrussian.com
суббота, 1 июля 2017 г. 15:20
Во время торжественных мероприятий в ознаменование 20-летия возвращения Гонконга Китаю произошли столкновения между сторонниками демократии и пропекинскими демонстрантами и полицией.
© Reuters / Scanpix

Представители партии "Демосисто" заявили, что пятеро ее членов были арестованы, также задержаны четыре члена Лиги социал-демократов.

В ходе акций протеста демонстранты выкрикивали: "Долой однопартийную диктатуру!"

В праздновании принимает участие председатель КНР Си Цзиньпин. Он также присутствовал на церемонии инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, в Гонконге нарастает беспокойство относительно того, что правительство в Пекине может подорвать свободолюбивые традиции города, несмотря на данное 20 лет назад обещание не менять его внутреннее устройство.

Гонконг перестал быть британской колонией и вернулся во владение Китая в 1997 году. Центральные власти КНР обещали соблюдать по отношению к Гонконгу, Макао, а в случае его присоединения и Тайваню принцип "одна страна, две системы".

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Юбилей присоединения Гонконга к Китаю сопровождали столкновения

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Во время торжественных мероприятий в ознаменование 20-летия возвращения Гонконга Китаю произошли столкновения между сторонниками демократии и пропекинскими демонстрантами и полицией.
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