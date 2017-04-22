YouTube удалил видео, где Навального сравнили с Гитлером

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Deutsche Welle
суббота, 22 апреля 2017 г. 17:13
Ролик про Алексея Навального убрали с сайта YouTube "из-за заявления о нарушении авторских прав".
LEAD Technologies Inc. V1.01
© AFP/Scanpix

Видео под названием "Гитлер 1945 / Навальный 2018 - Можем повторить", в котором главу Фонда борьбы с коррупцией сравнивают с немецким фюрером и обвиняют в ксенофобии, удалено с сайта YouTube. Как следует из сообщения на интернет-странице видеохостинга, это сделано "из-за заявления о нарушении авторских прав".

Жалобу на выложивших ролик в сеть направил пользователь под ником Инокентий Тракторист. Телеканал "Дождь", в свою очередь, обращает внимание, что схожим псевдонимом - Иннокентий Тракторист - пользуется российский видеоблогер и участник проекта "Успешная группа" Эльдар Джахаров.

Подтверждения того, что музыкант подал соответствующее заявление, канал, однако, не приводит.

В сюжете, смонтированном на основе различных видео, используется большое количество кадров с митингов с участием оппозиционера Алексея Навального.

Ранее депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Гражданская платформа" Дмитрий Головин подал в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на ролик о политике. По мнению Головина, видео подпадает под действие статьи 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражда, а также унижение человеческого достоинства"), а также статьи 20.3 КоАП РФ о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.

Deutsche Welle
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