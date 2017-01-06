Японская страховая компания первой в мире заменит штат сотрудников на роботов

bbcrussian.com
пятница, 6 января 2017 г. 19:00
Научная фантастика уже давно описывала будущее, в котором людей на их рабочих местах заменят машины. Для 34 сотрудников японской страховой компании это будущее только что стало реальностью.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance увольняет сотрудников. Их работу по расчетам страховых выплат теперь будет выполнять автоматизированная компьютерная система, созданная на основе искусственного интеллекта.

Новая система стоимостью 200 млн иен будет установлена уже в январе. По мнению руководства компании, это позволит увеличить производительность на 30% и сэкономить около 140 млн иен (около 1,2 млн долларов США) в год на зарплатах. Техническое обслуживание системы, как ожидается, будет стоить лишь около 15 млн иен в год.

Японское издание "Майнити симбун" пишет, что система основана на технологии Watson, разработанной японским отделением компании IBM. IBM описывает Watson как "когнитивную технологию, которая может думать, как человек". По словам разработчиков, Watson может "анализировать и интерпретировать любые данные, в том числе неструктурированные тексты, изображения, аудио и видео".

Японская страховая компания будет использовать искусственный интеллект, чтобы собирать сведения, необходимые для выплаты застрахованным, считывая информацию из медицинских справок и сведения о проведенных операциях или о пребывании в больнице.

"Майнити симбун" пишет, что еще три японские страховые компании также рассматривают возможность внедрения системы искусственного интеллекта для оптимизации системы подбора оптимальных условий страхования для клиентов.

Исследование, проведенное в прошлом году по заказу Всемирного экономического форума, прогнозирует, что увеличение применения роботов и искусственного интеллекта приведет к потере 5,1 млн рабочих мест в течение ближайших пяти лет в 15 ведущих странах мира. В общей сложности 15 стран, охваченных исследованием, обеспечивают примерно 65% от общей численности рабочей силы в мире.

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Японская страховая компания первой в мире заменит штат сотрудников на роботов

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