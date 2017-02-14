Япония выразила России протест из-за присвоения имен Курильским островам

Япония направила протест РФ после того, как российское правительство присвоило имена пяти островам Курильской гряды. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает агентство Kyodo. На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что "это неприемлемо и противоречит позиции Японии". Он отметил, что протест РФ по дипломатическим каналам был передан накануне.

Суга выразил мнение, что протест не должен повлиять на ход переговоров с Москвой по мирному договору. По словам генсека кабмина, которые приводит ТАСС, "именно наличие таких проблем (как переименование островов) подчеркивает важность решения территориального вопроса". "В связи с этим мы намерены продолжать упорные переговоры с российской стороной", — добавил он.

Распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды ранее подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Острова были названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, экс-губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, трагически погибшего в 2003 году, и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества.

Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века обсуждают возможность заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом. После встречи с премьер-министром страны Синдзо Абэ Путин подтвердил, что стороны обсуждали в том числе возможность заключения мирного договора. Глава РФ заявил, что странам надо прекратить "исторический пинг-понг" по курильскому вопросу и понять, что необходимо окончательно урегулировать его с соблюдением интересов двух стран.