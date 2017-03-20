Япония выразила протест из-за военных планов России на Курилах

Также началась встреча министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Томоми Инады. На встрече Инада выразила протест против размещения войск РФ на Курилах.

Фумио Кисида заявил, что обсудит с российским коллегой вопросы совместной экономической деятельности на Южных Курилах, а также вопросы посещения островов их бывшими жителями "с учетом состоявшихся консультаций на уровне заместителей министров в целях заключения мирного договора, согласно решению наших лидеров придать ускорение этому процессу".

На переговорах в Токио, правительства России и Японии представили планы проектов сотрудничества в сфере рыболовства, туризма и здравоохранения. Японский министр отметил, что вопросы региональной безопасности, в том числе проблема ядерной и ракетной программ КНДР, будут обсуждаться позже в формате "2+2" с участием министров обороны двух стран.

Кисида рассчитывает, что визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в РФ состоится уже в ближайшее время. Сергей Лавров выразил надежду на выработку участниками переговоров общих позиций.

Договоренность об обсуждении совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года. Министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании Совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Японии Томоми Инады тоже начались, передает ТАСС. Укрепление оборонных связей РФ и Японии не должно отставать от динамики политических контактов, заявил Шойгу. По его оценке, "в 2016 году двусторонние отношения заметно активизировались". "Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их развития", — подчеркнул министр обороны, добавив, что, "несмотря на известные трудности", сотрудничество между Россией и Японией "последовательно развивается".

В свою очередь, министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест против размещения российской дивизии на Южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса "земля — корабль", сообщает информационное агентство Kyodo.

О планах по размещению на Курилах российской дивизии ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, соответствующие работы должны завершиться "в этом году". В 2016 году на островах Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У".

В Японии в связи с этими планами выразили протест. В японском МИДе отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах противоречит позиции Токио, согласно которой острова являются исконно японской территорией. В Москве в очередной раз указали, что размещение войск и ракет на Курилах является суверенным правом РФ.

Москва и Токио продолжают обсуждение возможности заключения мирного договора. Основным препятствием по-прежнему остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны. Их принадлежность оспаривает Токио. В Москве уверены, что решение пересмотру не подлежит.