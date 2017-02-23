Япония протестует в связи с планами России разместить дивизию на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с планами Минобороны РФ разместить в течение года дивизию на Курильских островах. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

"Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению (дивизии). 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам", — сказал Суга на пресс-конференции в Токио. В то же время, отметил он, "японская сторона выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения".

Ранее в четверг в МИД Японии ТАСС сообщили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий. "Если размещение (дивизии РФ) имеет целью усилить военное присутствие на "северных территориях", то это противоречит позиции нашей страны, которая заключается в том, что это исконные территории Японии. Эти действия вызывают сожаление", — отметили в ведомстве.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в частности для защиты Курил. В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия.

Москва и Токио продолжают обсуждение возможности заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривает Токио.

В середине февраля российское правительство присвоило пяти островам Курильской гряды имена военных и государственных деятелей. Япония выразила протест. В ответ в Кремле заявили, что Россия имеет на это полное право.