WSJ: США подготовили план поставок вооружений Украинe

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Deutsche Welle
вторник, 1 августа 2017 г. 09:52
Госдепартамент США и Пентагон разработали планы поставок Киеву противотанковых ракет и другого оружия и добиваются его одобрения Белым домом, пишет в понедельник, 31 июля, The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
Prieštankinė raketų paleidimo sistema „Javelin“
© Reuters/Scanpix

По сведениям издания, разработка этого плана объясняется продолжающейся борьбой Киева с поддерживаемыми Россией сепаратистами, а также ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам американских военных и дипломатов, оружие, которое они характеризуют как оборонительное, предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы.

На принятие Белым домом окончательного решения по реализации этого плана могут уйти месяцы, указывает The Wall Street Journal. По информации источников газеты, министр обороны США выступает в поддержку поставок оружия Украине.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса подтвердила изданию, что в Вашингтоне по-прежнему рассматривается возможность поставок на Украину "летального оборонительного оружия".

Deutsche Welle
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WSJ: США подготовили план поставок вооружений Украинe (19)

Prieštankinė raketų paleidimo sistema „Javelin“
Госдепартамент США и Пентагон разработали планы поставок Киеву противотанковых ракет и другого оружия и добиваются его одобрения Белым домом, пишет в понедельник, 31 июля, The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

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