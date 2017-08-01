WSJ: США подготовили план поставок вооружений Украинe

По сведениям издания, разработка этого плана объясняется продолжающейся борьбой Киева с поддерживаемыми Россией сепаратистами, а также ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам американских военных и дипломатов, оружие, которое они характеризуют как оборонительное, предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы.

На принятие Белым домом окончательного решения по реализации этого плана могут уйти месяцы, указывает The Wall Street Journal. По информации источников газеты, министр обороны США выступает в поддержку поставок оружия Украине.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса подтвердила изданию, что в Вашингтоне по-прежнему рассматривается возможность поставок на Украину "летального оборонительного оружия".