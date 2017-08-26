Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер расследует, причастен ли бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн к поискам электронных писем Хиллари Клинтон, похищенных хакерами. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает The Wall Street Journal.
Найти переписку Клинтон пытался республиканский активист, предприниматель Питер Смит, пишет издание. Флинна он называл своим союзником в этой инициативе. Смит рассказал, что установил контакты с пятью группировками хакеров, которые утверждали, что располагают письмами Клинтон. По словам Смита, две из этих групп были российскими.
Ранее Мюллер в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы президента США запросил у Белого дома документы, касающиеся Флинна, сообщала газета The New York Times.
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WSJ: Спецпрокурор США проверит причастность Флинна к поискам писем Клинтон
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