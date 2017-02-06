WSJ сообщила о планах США вбить клин между РФ и Ираном

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Deutsche Welle
понедельник, 6 февраля 2017 г. 09:13
По данным источников WSJ, США не считают РФ "экзистенциальной угрозой", сравнимой с СССР в период холодной войны, и больше сосредоточены на сдерживании Ирана.
© Scanpix

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможность разрушить "военный и дипломатический союз России с Ираном" в надежде положить конец конфликту в Сирии и активизировать борьбу с "Исламским государством". С таким утверждением в воскресенье, 5 февраля, выступила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылающаяся на источник в американской администрации, а также на представителей европейских и арабских политических кругов, знакомых с ситуацией.

По их данным, разрабатываемая Вашингтоном стратегия призвана совместить на первый взгляд "противоречивые заявления об улучшении отношений с президентом РФ Владимиром Путиным" и агрессивные попытки США бросить вызов Тегерану, поставив под сомнение его военное присутствие на Ближнем Востоке.

"У Белого дома нет иллюзий в отношении Путина"

Между тем высокопоставленный источник в администрации Трампа сообщил изданию, что у Белого дома, несмотря на примирительные заявления в адрес РФ, нет иллюзий в отношении Путина.

Тем не менее Вашингтон не считает Россию экзистенциальной угрозой, сравнимой с СССР в период холодной войны, и на данном этапе в большей степени сосредоточен на сдерживании Ирана, пишет газета. Этим и объясняется стремление подорвать взаимодействие Москвы и Тегерана в Сирии, поясняет издание.

"Мы готовы изучить, можно ли вбить клин между Россией и Ираном", - в подтверждение выдвинутой версии приводит WSJ слова собеседника издания.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн назвал действия Тегерана по запуску баллистической ракеты "дестабилизирующими" ситуацию на Ближнем Востоке и нарушающими положения резолюции Совбеза ООН.

Deutsche Welle
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