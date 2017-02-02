WSJ: НАТО отложил переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы

Как говорится в статье, Североатлантический альянс попал в "неловкое положение". С одной стороны, НАТО, согласно прежним планам, продолжает наращивать военный контингент на границах с Россией, с другой — президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что планирует наладить отношения с Москвой, сообщает newsru.com

По словам дипломатического источника издания, в альянсе решили отменить встречу с украинской стороной из опасений, что обсуждение вопроса по ПРО может спровоцировать острую реакцию со стороны РФ.

Система ПРО, которую НАТО планирует разместить в Румынии, будет защищать от угрозы со стороны Ирана, который недавно снова провел ракетные испытания. Так как в случае возможного запуска обломки противоракет будут падать на территории Украины, альянс планирует урегулировать эту проблему с Киевом.

Напомним, в ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО, обвиняя их в неисполнении финансовых обязательств. После победы на выборах, но до инаугурации, Трамп в интервью газетам The Times и Bild заявил, что НАТО является устаревшей организацией.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, она устаревшая, потому что была спроектирована много-много лет назад. Во-вторых, страны больше не платят то, что должны платить", — сказал он, добавив, что лишь пять стран из альянса делают это.

Европейские лидеры выразили обеспокоенность такими заявлениями избранного президента. Так, президент Франции Франсуа Олланд заверил, что НАТО успешно справляется со своей задачей — укреплением потенциала стран-участниц для их коллективной защиты. Альянс устареет только тогда, когда сами угрозы станут устаревшими, сказал он.

После вступления в должность президента Трамп пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы они обсудил и НАТО. Как сообщили в Берлине, оба лидера согласились с тем, что альянс "должен противостоять вызовам XXI века", при этом вклад в общую оборону обязаны делать все члены альянса.