WSJ: Белый дом намерен помешать переходу Citgo под контроль "Роснефти"

Власти США намерены в случае необходимости помешать "Роснефти" получить контроль над американским оператором нефтеперерабатывающих заводов Citgo Petroleum – дочерним предприятием венесуэльской госкомпании PDVSA.
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Об этом в четверг, 31 августа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

Citgo Petroleum владеет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Техасе и Луизиане, девятью американскими трубопроводами и 48 хранилищами нефти. В общей сложности на долю компании приходится около 5 процентов нефтеперерабатывающих мощностей в США.

Летом 2016 года "Роснефть" предоставила PDVSA кредит в 1,5 млрд долларов, получив в качестве залога 49,9 процента акций Citgo. Таким образом, если PDVSA не выполнит свои обязательства по кредиту, "Роснефти" перейдет контроль над американским предприятием.

Эта ситуация еще в апреле вызвала беспокойство у американских сенаторов, которые обратились к министру финансов Стивену Мнучину с просьбой расследовать возможные угрозы национальной безопасности США.

Как отметил еще один источник WSJ, комитет по иностранным инвестициям в США - этот межведомственный орган, подчиняющийся непосредственно президенту США, рассматривающий ключевые международные сделки - обладает широкими полномочиями, позволяющими, в том числе, блокировать финансовые операции, угрожающие национальным интересам.

Реальная угроза дефолта

25 августа 2017 года Дональд Трамп подписал указ, вводящий новые экономические санкции в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запретили сделки с новыми выпусками гособлигаций этой страны, а также с ценными бумагами, выпускаемыми нефтяными компаниями PDVSA.

Свою долю проблем добавил и ураган "Харви", мешающий поставлять венесуэльскую нефть на нефтеперерабатывающие предприятия в Техасе.

Все это привело к тому, что 30 августа рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги Венесуэлы до СС. Как указывается в сообщении агентства, это означает, что, по мнению экспертов, "дефолт в стране вполне вероятен".

Deutsche Welle
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