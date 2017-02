WSJ: американские спецслужбы из предосторожности скрывают от Трампа часть разведданных

По данным собеседников издания, в ряде случаев Трампу не показывали "источники и методы, которыми спецслужбы пользуются для сбора информации". В том числе речь идет о средствах, которые используются для шпионажа за иностранными государствами.

Представитель Белого дома заявил изданию: "Нет ничего, что заставило бы нас поверить, что это точное описание того, что происходит на самом деле". В свою очередь, пресс-секретарь Управления директора Национальной разведки США заявил: "Любое предположение о том, что разведывательное сообщество США утаивает информацию и не предоставляет лучшие из возможных разведданных президенту и его команде по вопросам национальной безопасности, не соответствует действительности".

Издание отмечает, что ранее сотрудники разведки не рассказывали президенту или членам конгресса о подробностях выполнения своей привычной работы. В некоторых случаях они приходили к выводу, что секретность необходима для защиты источника, а все, что нужно знать главе государства, - это какую информацию источник предоставил и что, по мнению разведки, в ней важно. Но в этих предыдущих случаях решение скрывать некоторые сведения не было продиктовано опасениями по поводу благонадежности и благоразумия президента, пояснили источники издания.

Собеседники газеты отметили, что решение спецслужб не раскрывать Трампу некоторые источники и методы получения информации в значительной степени связаны с тем, что президент неоднократно выражал свое восхищение российским лидером Владимиром Путиным, а также призывал Россию во время своей президентской кампании продолжить взлом электронной почты представителей Демократической партии США.

Газете не удалось пока выяснить, сколько конкретно раз разведка скрывала от Трампа полученную информацию. При этом собеседники издания подчеркнули, что им неизвестен ни один случай, когда от президента утаили бы важную информацию об угрозе безопасности страны или потенциальном заговоре.

Вместе с тем сам Трамп не углубляется в разведданные, и неясно, выражал ли он лично желание знать источники и методы получения информации разведки. Известно лишь, что спецслужбам поручили значительно сократить ежедневные брифинги перед президентом и по количеству тем, и по объемам информации по каждой из них, сообщил газете неназванный чиновник. По сравнению со своими предшественниками, Трамп предпочитает меньше полагаться на ежедневные брифинги.

Ветераны разведки называют сложившуюся ситуацию беспрецедентной и выражают все большую озабоченность. "Речь идет не о том, кто выиграл выборы. Речь идет об озабоченности по поводу институциональной целостности", - заявил бывший высокопоставленный сотрудник разведки Марк Левенталь. По его словам, возникновение подобных трудностей в отношениях между президентом и спецслужбами, возможно, беспрецедентно. "Я не могу вспомнить такой уровень разногласий. Это просто нехорошо для страны", - пояснил Левенталь.

Газета заключает, что распространившиеся среди сотрудников спецслужб опасения относительно надежности президента свидетельствуют о прогрессирующем расколе между Белым домом и американской разведкой. Одной из причин стали контакты новой администрации с российскими властями, а также враждебное отношение к спецслужбам, которое продемонстрировал Трамп.

Буквально накануне президент США обвинил разведывательные агентства в нелегальных утечках информации о нем. "Представители разведсообщества (АНБ и ЦРУ) нелегально передают информацию в руки The New York Times и The Washington Post. Настоящий скандал здесь - это то, что засекреченная информация нелегально передается "разведкой", как конфета. Очень не по-американски!" - написал Трамп в своем Twitter.

Также президент отметил, что все обвинения в его адрес являются попыткой скрыть ошибки штаба Хиллари Клинтон во время президентской кампании, которую она проиграла. "Фейковые новостные медиа сходят с ума от конспирологических теорий и слепой ненависти. MSNBC и CNN невозможно смотреть. Fox - великолепно! Чепуха про связи с Россией - попытка прикрыть множество ошибок, допущенных во время проигрышной избирательной кампании Хиллари Клинтон", - пояснил Трамп.

Также стоит напомнить, что вечером в понедельник, 13 февраля, Трамп принял отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В заявлении Белого дома говорилось об утрате доверия президента к чиновнику в частности в связи с тем, что он предоставил ложную информацию о содержании своих контактов с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн за месяц до инаугурации Трампа обсуждал по телефону антироссийские санкции с Кисляком, причем якобы намекнул, что ограничительные меры могут быть смягчены.