WP узнала о шагах Трампа для опровержения связей с Россией

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Deutsche Welle
суббота, 25 февраля 2017 г. 18:29
The Washington Post сообщила, что администрация Трампа просила членов разведсообщества и Конгресса США повлиять на СМИ с целью опровергнуть информацию о связях команды президента с Москвой.
© Vida Press

Администрация президента США обратилась к высокопоставленным сотрудникам Федерального бюро расследований с просьбой публично опровергнуть сообщения в СМИ о связях представителей команды Дональда Трампа с Москвой во время президентской кампании 2016 года. После того, как представители ФБР отказались это сделать, Белый дом аналогичную просьбу адресовал высокопоставленным сотрудникам разведсообщества и членам Конгресса США. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила на своем сайте газета The Washington Post (WP).

Как отмечает издание со ссылкой на источники, ряд американских официальных лиц в итоге связался с информационными изданиями, включая The Washington Post, в попытке выполнить запрос Белого дома.

В Белом доме считают, что не переступали границы дозволенного

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер подтвердил, что Белый дом вел соответствующие переговоры с высокопоставленными чиновниками, однако заверил, что администрация не выходила за рамки дозволенного. Спайсер добавил, что журналистам была передана информация, с кем им следует связаться, чтобы получить независимое "подтверждение тех версий, которые выдвинуло ФБР". Также Спайсер встал на защиту главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса, заявив, что тот не превышал полномочий, когда попросил главу ФБР Джеймса Коми публично оспорить публикации в СМИ о возможных контактах команды Трампа с российскими спецслужбами.

Ранее, 16 февраля, Дональд Трамп назвал фейками утверждания, что члены его избирательного штаба находились на связи с российскими властями.

Deutsche Welle
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WP узнала о шагах Трампа для опровержения связей с Россией (10)

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The Washington Post сообщила, что администрация Трампа просила членов разведсообщества и Конгресса США повлиять на СМИ с целью опровергнуть информацию о связях команды президента с Москвой.
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