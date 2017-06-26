WP узнала, что Кушнер получил от Deutsche Bank кредит за месяц до выборов в США

Deutsche Welle
понедельник, 26 июня 2017 г. 15:39
Строительная компания Kushner Companies, пост председателя правления которой занимал зять президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер, получила от крупнейшего финансового конгломерата Германии Deutsche Bank (DB) кредит в размере 285 млн долларов (около 254,5 млн евро) в рамках проекта рефинансирования недвижимости в Нью-Йорке. Сделка была завершена всего за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года, сообщила в воскресенье, 25 июня, газета The Washington Post (WP).
Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Издание обращает особое внимание на срок оформления займа. На тот момент Кушнер уже был главным советником и доверенным лицом Трампа. Кроме того, нью-йоркские регуляторы уже активно вели расследование в отношении Deutsche Bank по обвинениям в помощи клиентам его российского подразделения в незаконном выводе из РФ более 10 млрд долларов (около 8,9 млрд евро).

Банковский кредит

DB использовался для рефинансирования недвижимости неподалеку от Таймс-сквер. Операция принесла Kushner Companies порядка 74 млн долларов (около 66 млн евро) прибыли, отмечает издание. В документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Кушнер и его младший брат Джошуа упоминаются в качестве гарантов сделки.
Сам Кушнер и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию.
Расследование в отношении зятя Трампа

Как стало известно 15 июня, спецпрокурор США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, занимающийся раследованием возможного вмешательства России в американские президентские выборы, изучает финансовые операции старшего советника президента - Джареда Кушнера. До этого внимание агентов Федерального бюро расследований было приковано к серии встреч, которые в декабре 2016 года состоялись у супруга Иванки Трамп с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

WP узнала, что Кушнер получил от Deutsche Bank кредит за месяц до выборов в США

Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
Строительная компания Kushner Companies, пост председателя правления которой занимал зять президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер, получила от крупнейшего финансового конгломерата Германии Deutsche Bank (DB) кредит в размере 285 млн долларов (около 254,5 млн евро) в рамках проекта рефинансирования недвижимости в Нью-Йорке. Сделка была завершена всего за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года, сообщила в воскресенье, 25 июня, газета The Washington Post (WP).

Британские тори заручились поддержкой североирландских юнионистов (1)

Theresa May
Консервативная партия Британии, не набравшая большинства на досрочных парламентских выборах в начале июня, и Демократическая юнионистская партия (ДЮП) заключили договор, согласно которому североирландская партия будет поддерживать тори при голосовании по ключевым вопросам.

Британские СМИ: Турция может втянуть НАТО в войну (3)

Recep Tayyip Erdogan
В обзоре британских газет: Брексит: добрая воля должна победить; Эрдоган бросает вызов Саудовской Аравии; 10 лет айфону: вот как это делается.

В Англии нашли уже 60 многоэтажек с огнеопасной облицовкой (2)

Gaisras Londono dangoraižyje
Облицовка 60 многоэтажных жилых домов в 25 районах Англии не прошла пожарную инспекцию на возгораемость, заявило правительство Великобритании.

Хакеры взломали 90 аккаунтов в британском парламенте (1)

Parlamento rūmai ir Big Benas Londone
До 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих британского парламента были взломаны во время кибератаки на британский парламент, совершенной в минувшую пятницу.
Facebook друзья
Rambler's Top100