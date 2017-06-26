WP узнала, что Кушнер получил от Deutsche Bank кредит за месяц до выборов в США

Издание обращает особое внимание на срок оформления займа. На тот момент Кушнер уже был главным советником и доверенным лицом Трампа. Кроме того, нью-йоркские регуляторы уже активно вели расследование в отношении Deutsche Bank по обвинениям в помощи клиентам его российского подразделения в незаконном выводе из РФ более 10 млрд долларов (около 8,9 млрд евро).

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DB использовался для рефинансирования недвижимости неподалеку от Таймс-сквер. Операция принесла Kushner Companies порядка 74 млн долларов (около 66 млн евро) прибыли, отмечает издание. В документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Кушнер и его младший брат Джошуа упоминаются в качестве гарантов сделки.

Сам Кушнер и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию.

Расследование в отношении зятя Трампа

Как стало известно 15 июня, спецпрокурор США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, занимающийся раследованием возможного вмешательства России в американские президентские выборы, изучает финансовые операции старшего советника президента - Джареда Кушнера. До этого внимание агентов Федерального бюро расследований было приковано к серии встреч, которые в декабре 2016 года состоялись у супруга Иванки Трамп с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым.