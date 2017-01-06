WP раскрыла детали секретного доклада Обаме и Трампу о вмешательстве России в выборы в США

В секретном докладе американских спецслужб о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, который 5 декабря был направлен уходящему американскому лидеру Бараку Обаме, а в пятницу будет представлен его преемнику Дональду Трампу, помимо сведений о лицах, передавших сайту WikiLeaks похищенные у Демократической партии США данные для публикации, также содержатся результаты прослушки телефонных разговоров неназванных российских чиновников и сведения о других кибероперациях Москвы против избирательной системы США за последние девять лет. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с документом.

Согласно этим данным, американские спецслужбы перехватили телефонные разговоры российских чиновников после выборов в США 8 ноября 2016 года, в ходе которых те поздравляли друг друга с результатами голосования. Высшие должностные лица в российском правительстве праздновали победу Дональда Трампа над его соперницей Хиллари Клинтон как геополитическую победу для Москвы, рассказали собеседники издания.

"Русские чувствовали себя хорошо после того, что произошло 8 ноября, и от того, что они сделали", - цитирует газета неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Такая реакция подкрепила вывод американской разведки о том, что усилия Москвы как минимум частично были призваны содействовать победе Трампа, отмечается в статье, которую цитирует InoPressa.

WP также упоминает о других ключевых заключениях и сведениях - об "идентификации "акторов", причастных к передаче сайту WikiLeaks электронных писем, украденных у демократов, и "о том, что российские разведывательные организации с неодинаковым усердием старались добыть и использовать конфиденциальную информацию из сетей предвыборных штабов демократов и республиканцев".

Эти и другие данные образуют костяк доклада разведслужб, который на этой неделе циркулирует в Вашингтоне по внутренним каналам. Газета называет доклад "беспрецедентным" и утверждает, что в нем "детально описаны доказательства российского вмешательства в кампанию президентских выборов в 2016 году, а также приведен каталог других киберопераций Москвы против избирательной системы США, предпринятых в последние девять лет".

Вместе с тем источники издания отметили, что даже в засекреченной версии доклада нет новых крупных сенсационных разоблачений, а перехваченные сообщения россиян не считаются окончательным доказательством того, что российские разведслужбы предпринимали усилия ради победы Трампа.

"Есть множество разных вещественных доказательств, различных факторов, на основании которых разведка США с высокой степенью уверенности считает, что Россия как минимум частично пыталась поспособствовать избранию Дональда Трампа", - сообщил один из собеседников издания.

При этом, по мнению американской разведки, цели России изменились в ходе предвыборной кампании в США: изначально Москва намеревалась "подорвать легитимность предполагаемой победы Клинтон", в которой была уверена, но когда Трамп доказал свою "конкурентоспособность", цели России стали "более амбициозными".

По словам источников WP, перехваченные сообщения укрепили уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин стремился не только подорвать доверие к механизмам избирательной системы США, но и посодействовать победе кандидата, который, как считается, ближе к внешнеполитическим целям Москвы.

"И все же из сообщений ясно, что высшие официальные лица России ожидали победы Клинтон и не рассчитывали, что их усилия достигнут цели", - говорится в статье. Российские официальные лица "удивились точно так же, как весь остальной мир", - отметил один из источников газеты и добавил, что Россия также использовала социальные сети и платформы "фейковых новостей" в качестве "катализатора", чтобы повысить рейтинг Трампа и подорвать репутацию Клинтон.

Несекретная версия доклада будет опубликована в начале следующей недели, сообщается в статье.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу одержать победу. По версии американских властей, в июле связанные с Москвой хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии и партийного комитета по выборам в конгресс. В Москве все обвинения категорически опровергают.

29 декабря США ввели санкции против России в связи с кибератаками против американской избирательной системы. Под ограничительные меры, в частности, попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.