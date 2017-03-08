WikiLeaks обнаружила названные в честь Путина серверы ЦРУ

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Republic.ru
среда, 8 марта 2017 г. 15:21
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использует для прослушки пять серверов с названием "Карманный Путин". Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Организация 7 марта начала публикацию документов из ЦРУ под кодовым названием Vault 7. В них идет речь об операциях Центра киберразведки в составе спецслужбы.

WikiLeaks утверждает, что это крупнейшая утечка данных разведки. Первая часть публикации включает в себя почти 9 тысяч документов.

Как пишет WikiLeaks, из них следует, что в "хакерском дивизионе" ЦРУ работает больше 5 тысяч человек, которые занимаются созданием систем взлома и слежки.

Деятельность подразделения настолько масштабна, указывает организация, что к 2016 году оно использовало "больше кода, чем используется для запуска Facebook".

Проект WikiLeaks запустили в 2006 году. Его основал журналист Джулиан Ассанж. Организация публикует утечки дипломатической переписки, переписку политиков, секретные документы спецслужб, в том числе Агентства национальной безопасности США.

Сам Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Великобритании, власти которой могут выдать его Швеции. В этой стране Ассанжа обвинили в изнасиловании, он опасается, что Швеция в свою очередь передаст его США, где Ассанжу может грозить смертная казнь за публикацию секретных данных.

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