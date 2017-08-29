Коэн отправил электронное письмо Пескову в середине января 2016 года, то есть уже во время избирательной кампании в США. Оно касалось строительства Trump Tower в Москве. Сам Коэн, выступая перед конгрессменами 28 августа, заявил, что так и не получил ответ от Пескова и позднее ни с кем из российских чиновников не обсуждал бизнес-проект Трампа.

По словам Коэна, московский проект Трампа заключался в сделке с российской девелоперской компанией, которая должны была построить в Москве высотку и заплатить Трампу за то, чтобы получить право назвать ее Trump Tower.

Однако проект не получил необходимых согласований от российских властей, и тогда американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, который выступал посредником на этой сделке, посоветовал Коэну обратиться к Пескову, поскольку, по его мнению, для проекта могло потребоваться разрешение правительства РФ.

Нынешний советник президента США Тай Кобб, нанятый им в июле текущего года специально для решения вопросов о возможных связях с Россией, утверждает, что сам Трамп не знал о письме Коэна Пескову.

Коэн считается одним из ближайших советников Трампа с 2007 года, однако формально никакого отношения к избирательной кампании не имел. Он являлся вице-президентом Trump Organization, откуда ушел в начале текущего года, и с тех пор работает личным адвокатом Трампа.