Бизнес-советник американского президента Дональда Трампа — Майкл Коэн — обращался к Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина, с просьбой оказать содействие в реализации девелоперского проекта Трампа в Москве. Как пишет газета The Washington Post, документы были предоставлены Конгрессу.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

Коэн отправил электронное письмо Пескову в середине января 2016 года, то есть уже во время избирательной кампании в США. Оно касалось строительства Trump Tower в Москве. Сам Коэн, выступая перед конгрессменами 28 августа, заявил, что так и не получил ответ от Пескова и позднее ни с кем из российских чиновников не обсуждал бизнес-проект Трампа.

По словам Коэна, московский проект Трампа заключался в сделке с российской девелоперской компанией, которая должны была построить в Москве высотку и заплатить Трампу за то, чтобы получить право назвать ее Trump Tower.

Однако проект не получил необходимых согласований от российских властей, и тогда американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, который выступал посредником на этой сделке, посоветовал Коэну обратиться к Пескову, поскольку, по его мнению, для проекта могло потребоваться разрешение правительства РФ.

Нынешний советник президента США Тай Кобб, нанятый им в июле текущего года специально для решения вопросов о возможных связях с Россией, утверждает, что сам Трамп не знал о письме Коэна Пескову.

Коэн считается одним из ближайших советников Трампа с 2007 года, однако формально никакого отношения к избирательной кампании не имел. Он являлся вице-президентом Trump Organization, откуда ушел в начале текущего года, и с тех пор работает личным адвокатом Трампа.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Меркель: условие отмены санкций - выполнение всех пунктов Минских соглашений (1)

Канцлер ФРГ подтвердила желание найти решение...

Facebook ужесточил борьбу с фейками

Facebook запретил страницам, которые неоднократно...

"Это самый тревожный запуск из всех": эксперты о ракете КНДР (5)

Северная Корея запустила очередную баллистическую...

Глава Еврокомиссии призвал улучшить отношения с РФ (4)

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер...

Посол США в Москве: Обама выбирал между войной против России и санкциями (4)

В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что...

TOP новостей

Накануне учений "Запад" США укрепляют миссию воздушной полиции: в Литву прислали 7 истребителей (7)

Накануне российско-белорусских военных учений "Запад"...

В Вильнюсе – бум строительства больших гостиниц (3)

В столицу Литвы приходят крупные мировые сети отелей....

Полиция к сентябрю приготовила водителям сюрприз

1 сентября вместе с начало осени ждут перемены на...

На чем стоит Купчино? Район Медведева, Нагиева, интеллигенции и питерской шавермы (32)

Петербург не ограничивается красотами центра города....

На "Пикнике" и рядом с Россией: как жить, сдерживать и кого поддерживать (67)

И НАТО, и ЕС полностью признают, что Россия становится...