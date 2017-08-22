Washington Post: пора поговорить о психическом здоровье Трампа

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Inopressa.ru
вторник, 22 августа 2017 г. 16:01
"Насколько неустойчива психика президента Трампа, насколько он утратил связь с реальностью? Мы достигли момента, в который нация имеет право - и необходимость - знать это", - пишет обозреватель The Washington Post Юджин Робинсон.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

"Мы не привыкли задавать подобные вопросы нашим президентам. Мы не знаем даже, как начать осведомляться о психическом здоровье президента, так что мы даем разумное объяснение девиантному поведению как части какой-то тонкой стратегии. Мы говорим, что Трамп хитро подыгрывает своим избирателям, или применяет "теорию безумца" в международных отношениях, или просто ведет себя непредсказуемо, чтобы получить преимущество, сбивая всех с толку", - рассуждает автор.

"Но, если бы Трамп действительно вел столь изощренную игру, то он, надо думать, добивался бы успеха, его рейтинг одобрения, наверное, рос, а не падал, а союзники в Конгрессе скорее бы выражали восхищение, чем все более выраженное возмущение", - говорится в статье.

"У всех может быть неудачный день. Но, согласно многочисленным опубликованным докладам, Трамп часто впадает в ярость - особенно когда видит что-то, что ему не нравится, в теленовостях, которые, как говорят, он смотрит с маниакальной частотой", - утверждает Робинсон.

"Я говорил с людьми, которые знают Трампа десятилетиями: они говорят, что он изменился. Он проявляет меньше уверенности в себе, по словам этих давних знакомых, и меньше способности к концентрации внимания. Безусловно, поучительно сравнить телеинтервью Трампа, записанные много лет назад, с теми, которые берут у него сейчас", - продолжает журналист.

"Я не имею профессиональной квалификации, чтобы оценивать психическое здоровье президента; психиатры и психологи, имеющие соответствующие документы и опыт, молчат из этических соображений. Между тем ставки столь велики, что на чиновниках, работающих с Трампом и наблюдающих за ним вблизи, лежит огромная ответственность. Существует огромная разница между тем, чтобы выглядеть таким же свихнувшимся, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, и на самом деле обладать такой неустойчивой психикой", - считает автор.

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