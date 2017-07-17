Washington Post: кибератаку на Катар организовали Эмираты, а не Россия

Как выяснили спецслужбы, высокопоставленные члены правительства ОАЭ 23 мая обсуждали план кибератаки и продумывали, как задуманное будет реализовано. При этом пока не установлено, были ли Арабские Эмираты причастны ко взлому напрямую или наняли специалистов из других стран.

Посол ОАЭ в Вашингтоне, комментируя эту информацию, заявил, что она ложная. "Правда в том, как Катар себя ведет. Финансирование и поддержка экстремистов, поощрение насилия и радикализации, вмешательство во внутренние дела соседей", — заявил дипломат в беседе с изданием.

Представитель посольства Катара в США, в свою очередь, напомнил про заявление, сделанное правительством его страны в прошлом месяце. Власти страны тогда выразили уверенность, что взлом был осуществлен при помощи смартфонов iPhone, зарегистрированных в странах, объявивших дипломатическую блокаду Катару.

В мае этого года ряд информационных агентств Катара опубликовал речь эмира страны Тамима Бен Хамада Аль Тани, в которой он выразил поддержку Ирану и движению "Хамас", а также допустил, что Дональд Трамп уйдет с поста президента США раньше положенного срока.

За неделю до этого Королевство осуждало Иран за проводимую страной враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Спустя некоторое время МИД Катара объявил, что СМИ, опубликовавшие заявление эмира, были взломаны, а содержимое речи было сфальсифицировано.

Спустя несколько дней Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма, экстремистской идеологии, враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что, по мнению разведслужб США, катарские СМИ взломали российские хакеры. В Москве эти обвинения отвергли.

В конце июня министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что "это были не российские хакеры". По его словам, к такому выводу пришли сотрудники ФБР, которые также расследовали кибератаку. За этим взломом могут стоять некоторые ближневосточные государства, объявившие бойкот Катару, и теперь против них готовится судебное дело, сообщил Аль Тани.