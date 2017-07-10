Взятый в плен на Украине российский военный рассказал о службе по контракту

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bbcrussian.com
понедельник, 10 июля 2017 г. 10:40
Попавший в плен в Луганской области на востоке Украины россиянин Виктор Агеев рассказал в интервью украинскому телеканалу ТСН, что он - российский военнослужащий. Агеев сказал, что в марте 2017 года он подписал контракт в Ростовской области, и назвал номер своей воинской части.
© oddee.com

По словам Агеева, он является военнослужащим воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске. В первом интервью после задержания он заявил, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года и подписал контракт, не уточнив деталей.

Первой о задержании Виктора Агеева 27 июня сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в украинском министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Номер воинской части - 65246 - называли двое бывших сослуживцев Агеева.

Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен действующий российский военнослужащий. В ведомстве заявили, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас", - говорилось в сообщении ведомства.

Как утверждают в российском минобороны, этот вывод можно сделать, внимательно изучив военный билет Агеева, на второй странице которого имеется запись об увольнении в запас.

При этом в личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: "Да, на Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

В интервью ТСН Агеев рассказал, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года, пробыл в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область Украины. Агеев добавил, что у него нет информации, посылали ли в Донбасс по этой схеме других военнослужащих: "Я думаю, отправляли. Может быть и отправляли, но не моим рейсом".

Власти Украины и западных стран обвиняют Россию в оказании военной помощи вооруженным сторонникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в прямом участии в вооруженном конфликте в Донбассе. Российские власти последовательно отрицают эти обвинения.

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