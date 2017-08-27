Взрывы на оружейном складе в Азербайджане продолжаются

В МЧС рапортовали, что на месте происшествия работают сотрудники и техника противопожарной службы и других структур МЧС. "Очаги возгорания, возникающие в результате попадания взрывающихся боеприпасов на близлежащие территории, немедленно устраняются",
Причина ЧП пока не установлена либо не разглашается.
Воинская часть расположена примерно в 100 км к северу от Баку. По официальным данным, в результате инцидента осколочные ранения получили шесть человек. Население четырех ближайших сел эвакуировано. МЧС развернуло для них палаточный городок.
По поручению президента Ильхама Алиева создана комиссия из представителей Минобороны, МЧС, Генпрокуратуры, Минздрава, МВД, Госпогранслужбы и местных исполнительных властей. Возбуждено уголовное дело.
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