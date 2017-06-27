Взрыв в Киеве: погиб глава спецназа разведки Минобороны Украины

В правоохранительных органах изданию рассказали, что погибший руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны страны.

О том, что погибший — глава резерва ГУ разведки Минобороны Украины, также сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, у него нашли служебное удостоверение ГУР.

Дело о взрыве переквалифицировали по статье «теракт».

По словам главы департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, взрыв в Киеве будет расследоваться как теракт из-за того, что во время него погиб действующий военный 1978 года рождения. Он не назвал имя погибшего.

По предварительной информации, в момент взрыва военный находился за рулем автомобиля марки Mercedes. Кроме того, при взрыве пострадала женщина — ее задели разлетевшиеся при взрыве осколки.