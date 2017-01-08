Взрыв в Багдаде унес жизни 11 человек

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bbcrussian.com
воскресенье, 8 января 2017 г. 13:15
В восточном районе Багдада, неподалеку от местного рынка, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль: 11 человек погибли, многие получили ранения.
© AFP/Scanpix

По словам представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана, охранник рынка успел выстрелить в сторону подозрительного автомобиля, после чего водитель привел в действие взрывное устройство.

Ответственность за этот взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", с боевиками которой в настоящий момент идут бои на севере страны.

Это лишь очередной взрыв в серии недавних нападений, направленных против шиитского населения Багдада. В результате аналогичной атаки 2 января погибли 35 человек.

Воскресный взрыв также произошел на овощном рынке в районе Садр-Сити, населенном преимущественно шиитами, которых боевики ИГ считают вероотступниками.

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