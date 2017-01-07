Взрыв на севере Сирии: минимум 25 погибших в городе Аазаз

NEWSru.com
суббота, 7 января 2017 г. 17:11
По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией на севере Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Aky News Arabia. Аазаз стал одним из первых городов, освобожденных турецкими военными в ходе операции "Щит Евфрата" на территории Сирии.
© AFP/Scanpix

Как передает Reuters, теракт произошел около здания городского суда. На воздух взлетел заминированный автомобиль. При взрыве десятки человек получили ранения, сообщил Сирийский центр по надзору за правами человека.

С освобождении участка границы, пролегающего от Аазаза до Джараблуса стартовала в конце августа операция сирийской армии "Щит Евфрата", целью которой было оттеснить боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) от сирийско-турецкой границы. Операция проходила при поддержке оппозиционных группировок из рядов "Сирийской свободной армии", они и получили официально контроль над отбитыми у террористов городами.

NEWSru.com
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