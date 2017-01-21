Взрыв на рынке в Пакистане, не менее 20 погибших

 (1)
bbcrussian.com
суббота, 21 января 2017 г. 13:28
Взрыв на овощном рынке в Пакистане унес жизни минимум 20 человек, около 40 были ранены.
© Scanpix

Взрыв прогремел в городе Парачинар в тот момент, когда на рынке было много покупателей.

По информации местных властей, взрыв, по всей видимости, был устроен смертником.

В этом районе страны действуют много активистов движения "Талибан". Агентство Франс Пресс сообщило, что в редакцию позвонил представитель одной из ячеек движения и сообщил, что группировка берет на себя ответственность за взрыв.

По словам представителя талибов, это был "урок" шиитам, поддерживающим сирийского президента Башара Асада.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Британский турист приговорен к семи месяцам тюрьмы за мат в самолете

Британский турист приговорен к семи месяцам тюрьмы за мат в самолете
Британского туриста приговорили к семи месяцам тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Буш-младший развеселил пользователей сети борьбой с дождевиком (12)

George'as Bushas
На портале 9GAG появился пост, в котором пользователи высмеяли неуклюжую попытку бывшего президента США Джорджа Буша-младшего надеть на себя дождевик.

Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене (3)

Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене
Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террристическую атаку, заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа (50)

Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа
Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США. Из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов.

Автобус с детьми разбился в Италии, не менее 16 погибших (2)

EPA
По меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофы и пожара автобуса со школьниками в итальянской Вероне, сообщает пожарная служба страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100