Взрыв на рынке в Пакистане, не менее 20 погибших

Взрыв на овощном рынке в Пакистане унес жизни минимум 20 человек, около 40 были ранены.

Взрыв прогремел в городе Парачинар в тот момент, когда на рынке было много покупателей.

По информации местных властей, взрыв, по всей видимости, был устроен смертником.

В этом районе страны действуют много активистов движения "Талибан". Агентство Франс Пресс сообщило, что в редакцию позвонил представитель одной из ячеек движения и сообщил, что группировка берет на себя ответственность за взрыв.

По словам представителя талибов, это был "урок" шиитам, поддерживающим сирийского президента Башара Асада.