Взрыв на концерте в Манчестере: что нам известно

В результате взрыва в фойе концертного зала "Манчестер-арена" погибло 22 человека и по меньшей мере 59 получили ранения. По словам полиции Большого Манчестера, взрыв осуществил одиночка-смертник, а среди погибших есть подростки, которые расходились после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на арене в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, в том числе дети.

О том, что группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере, сообщает связанный с ИГ информационный ресурс Amaq.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что полиция знает человека, осуществившего взрыв на "Манчестер-арене".

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Его имя власти называть пока не будут. По подозрению в причастности ко взрыву задержан 23-летний мужчина.

Что же произошло в Манчестере?

Взрыв произошел в понедельник вечером сразу после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало много подростков.

Первые звонки в полицию поступили в 22:35. Очевидцы говорили, что они услышали громкий хлопок, похожий на взрыв воздушных шаров.

В общей сложности к месту происшествия прибыло 60 машин скорой помощи, пострадавшие были доставлены в 8 больниц Манчестера.

Полиция оцепила район, прилегающей к "Манчестер-арене". Был эвакуирован находящийся по соседству вокзал Виктория. В операции было задействовано 400 сотрудников полиции.

Вскоре после известия о взрыве многие жители Манчестера стали предлагать в соцсетях бесплатно приютить у себя людей, которые приехали в Манчестер и не могут выбраться из города или найти место в гостинице в связи с чрезвычайной ситуацией.

В 01:32 ночи полиция осуществила контролируемый взрыв подозрительного свертка в центре города, но позже подтвердила, что он не представлял опасности.

Родственники через соцсети разыскивают людей, пропавших после взрыва. Для помощи им полиция открыла горячую линию.

Пострадавшие рассказывали, что видели среди обломков металлические болты и гайки и говорили об атмосфере страха и хаоса, которая возникла после взрыва.

"Взрывом меня отбросило на 10 метров от одних дверей к другим, - рассказал один из очевидцев, Энди Холи, который должен был забрать свою жену и дочь после концерта. - Когда я поднялся на ноги, я увидел лежащие на земле тела. Моим первым желанием было скорее попасть в зал и постараться найти свою семью. К счастью, мне это удалось, и они были в порядке".

Эмма Джонсон с мужем должны были забрать с концерта своих детей 15 и 17 лет.

"Мы стояли наверху лестницы, когда стекло буквально взорвалось. Это было рядом с прилавками, где продавали сувениры, - рассказала она в интервью Би-би-си. - Все здание зашаталось. За взрывом последовала вспышка пламени. И везде были тела людей".

Что известно о нападавшем?

Полиция Манчестера сообщила, что взрыв осуществил смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство и при этом погиб.

Следствие устанавливает, был ли он связан с другими злоумышленниками.

По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, "это было самое чудовищное происшествие" из всех, которые когда-либо видел город".

При этом шеф полиции отметил, что "в ходе быстро продвигающегося расследования" выясняется, "действовал ли нападавший в одиночку, или был частью подпольной сети".

Полиция призывает граждан не делать преждевременных выводов о нападавшем и его мотивах.

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" может оказаться самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.

Вокруг "Манчестер-арены" и вокзала Виктория сохраняется полицейское оцепление, там продолжают работать следственные бригады.

Все движение на станции отменено, в самом Манчестере, а также в Лондоне и других крупных транспортных центрах страны повышены меры безопасности.

Полиция обратилась к очевидцам взрыва с просьбой передать имеющиеся у них фото и видеоматериалы, которые могут оказать помощь следствию.

Как власти отреагировали на события в Манчестере?

Британский премьер Тереза Мэй выпустила короткое заявление, в котором говорится об "ужасающей террористической атаке".

"Мы глубоко сопереживаем жертвам и родственникам пострадавших", - подчеркнула Тереза Мэй.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала взрыв "варварским актом".

В знак траура над резиденцией премьер-министра на Даунинг стрит был приспущен британский флаг.

Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии приостановили свои предвыборные кампании перед всеобщими выборами 8 июня после взрыва на "Манчестер-арене".

По словам мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, весь город "подтянулся".

"Мы такие, и мы так поступаем, - добавил он, - они нас не победят".