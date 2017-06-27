Взрыв автомобиля в Киеве: погиб полковник украинской военной разведки

Легковой автомобиль взорвался в Соломенском районе Киева утром 27 июня. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. При взрыве на месте погиб водитель машины — Максим Шаповал, 1978 г.р., действующий военнослужащий ВС Украины 1978 г.р. Пострадали также женщина 1990 г.р. (осколочные ранения ног) и мужчина 1946 г.р. (осколочное ранение подбородка).

По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по статье о теракте. Подследственность дела будет определять военная прокуратура, заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Погибший Максим Шаповал занимал должность начальника управления специального резерва ГУР Минобороны Украины. "Это подразделение принимало активное участие в боевых действиях в Донбассе, в том числе на "временно оккупированной территории", сообщил главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По мнению украинского журналиста, во взрыве автомобиля есть российский след. Он нашел сходство с почерком преступников, подорвавших автомобиль журналиста Павла Шеремета в Киеве.