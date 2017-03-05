Выявлена причина гибели последних мамонтов на Земле

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Lenta.ru
воскресенье, 5 марта 2017 г. 12:03
Биологи из Калифорнийского университета в Беркли (США) назвали причину исчезновения последних живших на Земле мамонтов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics, кратко о нем сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки.
Mamutas

Изолированная популяция карликового подвида шерстистых мамонтов (вид Mammuthus primigenius), проживавшего несколько тысяч лет назад на острове Врангеля, "накопила" слишком много вредных мутаций. Речь идет о потере множества обонятельных рецепторов, а также изменениях в активности генов, отвечающих за выбор партнера и положение в социальной иерархии.

Данные мутации могли привести, как полагают авторы, к исчезновению популяции мамонтов на острове Врангеля. К подобным выводам ученые пришли, сравнив геномы двух групп Mammuthus primigenius. Первая из них представлена жившим на острове примерно 4,3 тысячи лет назад животным из изолированной популяции численностью около 300 мамонтов. Вторая группа состояла из материковых Mammuthus primigenius, предки которых восходили к существовавшим примерно 45 тысяч лет назад мамонтам.

Ранее проведенный генетический анализ образцов с моляра карликового мамонта, умершего 4,3 тысячи лет назад, показал, что популяция островных мамонтов, скорее всего, страдала от инбридинга — близкородственного скрещивания. Эти мамонты, вероятно, были последними из живших на Земле, тогда как большинство Mammuthus primigenius исчезли примерно 10-12 тысяч лет назад.

Lenta.ru
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