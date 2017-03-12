Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Турцию

Самолет министра по делам семьи Кайи вылетел из аэропорта Кельн-Бонн. После скандала в Роттердаме премьер-министр Турции заявил о "серьезнейших ответных мерах".

После неудавшегося выступления в Роттердаме и выдворения из Нидерландов министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя улетела в Турцию. Самолет турецкого министра вылетел из аэропорта Кельн-Бонн на западе Германии, сообщило турецкое агентство Anadolu в воскресенье, 12 марта.

Утром в тот же день премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил о "серьезнейших ответных мерах" Анкары на действия нидерландских властей. "Наши так называемые европейские друзья, которые при каждой возможности говорят о демократии, свободе слова, правах человека, вновь не прошли проверку", - указал он. Одновременно Йылдырым подчеркнул, что такие инциденты помогут Турции разобраться, кто действительно ее друг, а кто нет. Он также призвал членов турецкой общины в Германии и Нидерландах сохранять спокойствие.

Неудавшаяся поездка

В ночь на 12 марта Кайя была вынуждена покинуть Нидерланды, после того как местные власти объявили ее "нежелательным иностранным гражданином". Полиция Роттердама вечером 11 марта, не пустила турецкого министра на территорию турецкого консульства, остановив ее в 30 метрах от здания дипмиссии. В сопровождении голландской полиции она отправилась в Германию, откуда она также на автомобиле приехала 11 марта.

К середине ночи правоохранительным органам удалось с применением водометов и дубинок разогнать демонстрантов из местной турецкой общины, устроивших в центре Роттердама беспорядки после отъезда кортежа Кайи. Были задержаны несколько человек, бросавшие в полицейских камни и цветочные горшки, пишет dpa. По данным СМИ, в стихийной акции протеста первоначально участвовали около тысячи человек, большинство из них к ночи мирно разошлись.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу улетел во Францию. 12 марта он намерен выступить в городе Мец на северо-востоке страны. Накануне Нидерланды не разрешили самолету Чавушоглу приземлиться на территории страны, обосновав это угрозой для общественного порядка.

"Безответственные действия"

Канцелярия премьер-министра Нидерландов Марка Рютте назвала действия турецкого политика "безответственными". Нидерландские власти напоминают, что находились в контакте с Анкарой и неоднократно обращали ее внимание на то, что не следует ставить под угрозу "общественный порядок и безопасность" королевства. Угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять "ответные меры" после запрета на въезд в Нидерланды главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу фактически сделали "невозможными поиски разумного решения" для выхода из сложившейся ситуации и снижения напряженности, подчеркивается в документе.

Турецкие политики пытаются убедить проживающих в Европе граждан страны проголосовать 16 апреля на референдуме за переход к президентской республике и расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти Германии и Нидерландов запретили ряд выступлений турецких министров на своей территории. Эти решения Эрдоган и другие турецкие политики неоднократно подвергали резкой критике. Как отмечает агентство AFP, в Нидерландах проживают около 400 тысяч выходцев из Турции. В Германии, по данным dpa, насчитывается около 2,85 миллиона выходцев из Турции. Около 1,4 миллиона из них обладают правом голоса на выборах и референдумах, проводимых Анкарой.