Вышеградская группа обвинила ЕС в давлении по вопросу о беженцах

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Deutsche Welle
среда, 29 марта 2017 г. 13:20
Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвиняют Брюссель в давлении в связи с миграционной политикой. Премьер Венгрии не одобрил распределение денег от ЕС, если оно будет связано с политикой приема беженцев.
© AFP / Scanpix

Государства Вышеградской четверки - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - обвинили Евросоюз в "давлении" в вопросах миграционной политики. Увязывание распределения финансовых потоков от ЕС с политикой в отношении беженцев является "плохой идеей", заявил во вторник, 28 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Варшаве во время очередной встречи с главами трех других государств четверки.

Вышеградская группа не позволит себя запугать, добавил Орбан. Участники встречи подтвердили свое несогласие принимать у себя в странах беженцев.

Премьер-министр Польши Беата Шидло заметила, что Вышеградская четверка подобное давление "никогда не примет" и не позволит Брюсселю "диктовать условия". Миграционная политика, до сих пор проводимая Евросоюзом, по ее мнению, хорошо себя не зарекомендовала. Из этого ЕС должен "вынести урок".

Орбан в Варшаве вновь вступился за возведение забора на венгерской границе, а также за создание новых транзитных зон на границе с Сербией. С их помощью Венгрия сможет своими силами "останавливать волны беженцев" и не будет зависеть от соответствующих соглашений ЕС с Турцией, подчеркнул Орбан. По его словам, таким образом Будапешт защищает и другие европейские страны. "Австрийцы и немцы теперь могут снова спать спокойно", - сказал премьер-министр Венгрии.

С 28 марта Венгрия ограничивает в передвижении беженцев, чьи прошения о предоставлении убежища находятся в статусе рассмотрения. В это время мигранты находятся в лагерях на границе с Сербией. На международном уровне этот шаг вызвал острую критику. В ООН обвинили Будапешт в нарушении обязательств.

Deutsche Welle
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