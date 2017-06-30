Выигравшая миллион фунтов кассирша осталась на прежнй работе

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Lenta.ru
пятница, 30 июня 2017 г. 14:35
Жительница британского города Вулвергемптон, графство Уэст-Мидлендс, выигравшая в лотерею Euromillions миллион фунтов стерлингов, решила остаться кассиром в супермаркете. Об этом сообщает Daily Mirror.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

После получения выигрыша 50-летняя Аманда Льюис выплатила ипотеку, купила автомобили для двух взрослых детей, новый дом для себя и мужа, а также приобрела недвижимость, которую можно сдавать в аренду.

Льюис не стала увольняться из супермаркета, где проработала 15 лет, и осталась кассиром. Она зарабатывает 9 фунтов стерлингов в час, что всего на 1,5 фунта больше минимальной зарплаты, разрешенной британскими законами.

По словам Льюис, покупатели и коллеги часто просят выбрать для них лотерейный билет в надежде, что ей снова повезет. Ее супруг, также сохранивший работу после выигрыша, рассказывает, что люди часто говорят ему: "Поверить не могу, что миллионер кладет кафель у меня в туалете".

Lenta.ru
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