Выход астронавтов NASA в открытый космос откладывается

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NEWSru.com
пятница, 12 мая 2017 г. 16:27
Выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) астронавтов NASA Пегги Уитсон и Джека Фишера, по неофициальным данным, откладывается. При этом ранее сообщалось, что операция уже началась. Этот выход станет двухсотым за всю историю МКС и продлится около шести с половиной часов.
© Scanpix

О возникших проблемах со скафандром сообщила источник "Интерфакса". "При проверке скафандра выявлена утечка воды из магистрали, которой скафандр Фишера подключается к МКС. Астронавты совместно с наземными специалистами устраняют неисправность и дозаправляют скафандр водой", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что из-за обнаруженной утечки "астронавты вряд ли успеют выйти в открытый космос в запланированное время". Выход Уитсон и Фишера в открытый космос был намечен на 15:00 по московскому времени, сообщил собеседник "Интерфакса".

По его словам, время выхода в открытый космос будет отложено. "Однако все еще планируется, что он произойдет сегодня", - сказал источник.

При этом до появления информации о неполадке представитель Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Дэн Хут сообщил ТАСС, что американские астронавты приступили к операции по выходу в открытый космос с МКС. "Всего из шлюзов на американском и российском модулях МКС, а также с пристыковавшихся шаттлов было совершено к настоящему времени 199 выходов в космос, 171 выход осуществлен из шлюзов американского и российского модулей, а 28 - с шаттлов", - рассказал собеседник агентства.

В рамках выхода в открытый космос астронавтам предстоит заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, а также установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны. Помощь в подготовке к этой операции Уитсон и Фишеру оказывает еще один член экипажа МКС - француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.

Для 57-летней Уитсон, обладательницы рекорда по продолжительности пребывания американских астронавтов в космосе, нынешний выход будет уже девятым по счету. А 43-летний Фишер должен отправиться в открытый космос впервые.

Сокращенный с трех до двух человек экипаж в составе Фишера и россиянина Федора Юрчихина прибыл на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-04" на МКС 20 апреля. Теперь в экспедиции МКС-51 участвуют пять человек: кроме Юрчихина, Фишера, Уитсон и Песке, это еще один россиянин Олег Новицкий.

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