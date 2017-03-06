Выборы в Нидерландах: партия для разочарованных и голландский Трамп

Deutsche Welle
понедельник, 6 марта 2017 г. 11:10
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Предвыборная кампания у дверей избирателей
Предвыборная гонка в самом разгаре. До парламентских выборов в Нидерландах осталось чуть меньше двух недель. Немекое издание Deutsche Welle посмотрело, как политические партии борются за голоса избирателей.
© AFP/Scanpix

Лидер голландской партии "Зеленых левых" Йессе Клавер мог бы с легкостью выиграть любой конкурс двойников канадского премьера Джастина Трюдо. А вот свою риторику он, похоже, позаимствовал у бывшего американского президента Барака Обамы.

"Наши идеи опираются на надежду и перемены", — рассказал Клавер в интервью DW. Он убежден, что многие в Нидерландах устали от политиков вроде правого популиста Герта Вилдерса, который "натравливает людей друг на друга".

Клавер один из немногих в политических кругах Нидерландов, кто напрямую атакует Вилдерса. При этом его маленькая партия "Зеленые левые", согласно последним опросам, может сформировать в парламенте третью по величине фракцию.


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Предвыборная кампания у дверей избирателей
Deutsche Welle
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