Выборы в Латвии: "русский мэр" Ушаков чуть не потерял Ригу

Так называемая "русская партия " - социал-демократическое "Согласие" - самая популярная в стране. Однако, выиграв двое национальных выборов из четырех, в латвийском парламенте она остается в оппозиции.

Ни одна так называемая "латышская" партия с "Согласием" сотрудничать не готова, а набрать более 50% голосов на национальном уровне у "русских" политиков не получалось.

Зато это совершенно реально в отдельных самоуправлениях, например рижском. Тут на протяжении последних восьми лет власть остается в руках русского мэра Нила Ушакова, при чем с серьезным перевесом (39 мест из 60).

Несмотря на то, что в самоуправлениях решаются в основном хозяйственные вопросы, на первый план периодически выходит именно этнический фактор.

К примеру, во время предвыборной кампании некоторые "латышские" партии обещали перевести все детские сады на латышский язык и снова сделать Ригу латышской. "Латышские" партии также пообещали не сотрудничать с действующим мэром.

Рига остается русской?

Таким образом, для сохранения должности Нилу Ушакову надо было набрать больше 50% голосов. Согласно результатам экзитполов, обнародованным вечером в день выборов, партия Ушакова получила 42%.

Однако предварительные данные Центральной избирательной комиссии говорят о том, что русским политикам в Риге удалось одержать победу с перевесом в 0,85%. Это гарантирует 32 мандата из 60.

У политиков есть возможность обжаловать результаты, но это происходит редко.

Действующий вице-мэр Риги и глава партии "Честь служить Риге" из того же выборного списка, что и "Согласие" Ушакова, - Андрис Америкс - считает, что потеря влияния связана с предвыборными обещаниями конкурентов и возможными ошибками самой коалиции. Однако депутаты, по его словам, ряды партии не покинут.

"Мы это будем анализировать. но, возможно, части рижан мы надоели. Наверное, обещания конкурентов были на уровне сказок Андерсена: бесплатный транспорт для всех и полисы медицинского страхования для пенсионеров", - говорит он Русской службе Би-би-си.

"Если все будут работать на благо рижан, то коалиция будет стабильна. Но ясно, что остальные партии очень остро высказались против сотрудничества с нами. И я не могу предположить, как это все будет выглядеть в реальной жизни", - добавил Америкс.

Звезда "Ютьюба" не прошла

Сотых долей процента не хватило "Согласию" до победы во втором по величине городе страны с самой высокой пропорцией русскоязычного населения - Даугавпилсе.

Тут "русские" политики во главе с кандидатом в мэры Андреем Элксниньшем оказались вторыми. Больше всех голосов набрала Латгальская партия.

А вот Светлана Лонская - кандидат в депутаты Даугавпилса от партии "От сердца Латвии" - в думу не прошла.

Предвыборный ролик "Светки кандидата" набрал 420 тыс. просмотров на YouTube за две недели - причем все население Латвии составляет 1,9 миллионов человек. Однако партия Светланы Лонской не преодолела пятипроцентный барьер.

Сама Светлана оказалась лидером списка по "минусам", их она набрала 235 - именно такое число избирателей вычеркнули Светлану Лонскую из предвыборного списка партии.